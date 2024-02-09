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Fed üyesi: Sabırlı olmak için zaman var

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, güçlü işgücü piyasası ve devam eden dezenflasyona işaret ederek politika yapıcıların faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda sabırlı olmak için zamanları olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 09 Şubat 2024 08:59

New York Ekonomi Kulübü'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, güçlü işgücü piyasası ve devam eden dezenflasyona işaret ederek politika yapıcıların faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda sabırlı olmak için zamanları olduğunu söyleyerek "Kimse enflasyonun yeniden ortaya çıkmasını istemiyor. Güçlü talep ve tarihsel olarak güçlü bir işgücü piyasası göz önüne alındığında, faiz oranlarını düşürme sürecine başlamadan önce bu güveni inşa etmek için zamanımız var." dedi.

Barkin son verilerin "dikkat çekici" olduğunu kabul etmekle birlikte, yavaşlayan enflasyonun "genişleyen ve sürdürülebilir" olduğuna dair daha fazla inanç aradığını söyledi.

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