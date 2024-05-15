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Fed üyesi Schmid: Enflasyon hala çok yüksek

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve Fed'in bunu düşürmek için yapması gereken çok işin olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 09:30

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 09:30

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, Fed'in politika faizini bir süre daha sabit tutmasını desteklediğinin sinyalini verdi. Schmid, enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve Fed'in bunu düşürmek için yapması gereken daha çok iş olduğunu söyledi.

"Zaman içinde enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru gerilemesini bekliyorum. Bu süreç devam ederken sabırlı olmaya hazırım" diye konuşan Schmid, "Fed, arz yetişene ve enflasyonu tetikleyen dengesizlik kapanana kadar talep artışını durdurmalıdır" dedi.

"FED HERHANGİ BİR VERİYE ÇOK FAZLA AĞIRLIK VERMEMESİ GEREKİYOR"

İşgücü, mal ve hizmet arzındaki artışlar da Fed'in enflasyon konusundaki işini kolaylaştırıyor. Yine de Fed'in herhangi bir veriye çok fazla ağırlık vermemesi gerektiğini söyleyen Schmid, "Politikada istikrarlı bir yaklaşımı ve finansal piyasalardaki dalgalanmaya katkıda bulunmak yerine onu azaltan bir yaklaşımı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Schmid, Fed politika faizinin geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana %5,25-%5,5 aralığında seyretmesiyle birlikte, "politika doğru yerde ve sabırla politika hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz. Ancak hiçbir şey kesin değildir ve sürekli ihtiyat ve esneklik gereklidir" dedi.

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