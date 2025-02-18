Fed üyesi Waller: Tarifelerin ılımlı bir etki yaratmasını bekliyoruz

ABD Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Christopher Waller, Donald Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan yeni gümrük tarifelerinin fiyatlar üzerinde sadece ılımlı bir etki yaratmasının beklendiğini ifade etti.

Waller, Fed'in para politikasını oluştururken bu tarifeleri büyük ölçüde göz ardı etmesini önerdi. Waller, ticaret veya diğer hükümet politikalarıyla ilgili belirsizliklerin Fed'in gerekli adımları atmasını engellememesi gerektiğini vurguladı.

Waller, 2022 Rusya-Ukrayna çatışması ve 2023 Silikon Vadisi Bankası çöküşü gibi geçmişte yaşanan ve ekonomik görünüme ilişkin endişeleri artırmasına rağmen Fed'i faiz oranlarını ayarlamaktan alıkoymayan olayları örnek gösterdi.

Waller konuşmasında tarifelerin etkisinin tahmin edilenden daha büyük olabileceğini kabul etti. Bununla birlikte, tartışılmakta olan diğer politikaların potansiyel olarak olumlu arz etkilerine sahip olabileceğini ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceğini de belirtti. Waller, enflasyon tekrar düşene kadar mevcut politika duruşunun sürdürülmesinin uygun olduğunu kabul etti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) son dönemde görülen "hayal kırıklığı yaratan" artışın artan fiyat baskılarından ziyade mevsimsel veri ayarlamalarından kaynaklanabileceğine işaret ederek bunun bir zaman meselesi olabileceğini belirten Waller, Başkan Trump'ın ilk döneminde Fed Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.