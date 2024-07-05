Fed üyesi Williams: ABD ekonomisi 'kayda değer ölçüde iyi' gidiyor

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin son derece iyi durumda olduğunu ve son dört yılda, kısa ama derin bir durgunluğa sürükleyen pandemi öncesinde bile bazı insanların tahmin ettiğinden daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

"Ekonomi son derece iyi gidiyor. İşsizlik düşük ve büyüme iyi durumda" diye konuşan Williams, bu büyümenin maliyetinin işgücü piyasasında sürdürülemez bir sıkılık olduğunu ve bunun da enflasyondaki artışa katkıda bulunduğunu vurguladı.

Williams, "İşgücü piyasamızın tüm göstergeleri, boş pozisyonlar, işsizlik, işten ayrılma oranları ve anket kanıtları, ücret artışı, hepsi bize ABD'deki işgücü piyasasının kırmızı sıcak olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını ve yüksek enflasyona neden olan faktörlerden biri olduğunu söylüyor" dedi.