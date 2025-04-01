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Fed üyesi Williams: Fed'in para politikasının iyi konumlandığını düşünüyorum

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in para politikasının iyi konumlandığını düşündüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2025 10:00

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2025 10:00

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon cephesinde riskler olduğunu kabul ederken, para politikasının bu yıl ekonominin neler yapabileceğine karşı "iyi konumlandırıldığını" söyledi.

Yahoo Finance'e konuşan Williams, bu yıl "enflasyonun nispeten istikrarlı" olacağını tahmin ettiğini belirterek, Trump yönetiminin tarifeleri ve diğer politikalarının nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak fiyat baskıları için "yukarı yönlü riskler" bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Williams, tarifelerin etkisini anlamak için olduğunu, hala belirsizlikler bulunduğunu ve ayrıntıların önemli olacağını işaret ederek, "Tarifelerin etkisi uzun bir sürede gerçekleşebilir; ancak fiyatları etkileyecektir" diye konuştu.

New York Fed Başkanı, enflasyonun Fed'in tahmininden daha yüksek olması riskinin kesinlikle masada olduğunu belirtti.

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