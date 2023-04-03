New York Fed Başkanı John Williams katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ekonomik görünüm belirsiz ve maksimim istihdam ile fiyat istikrarı görevlerimizi başarmak için bizim politika kararlarımız veriler tarafından yönlendirilecek" dedi.

Konuşmasında, bankacılık sektöründeki gerilimlerin kredi şartlarını ne kadar etkileyeceğinin belirsiz olduğuna işaret eden Williams, politika yapıcıların gelecekteki kararlarını yönlendirmek için verilere bağlı hareket edeceklerini vurguladı.

Fed'in şu anda yaptığı faiz artırımların ile esas olarak resesyon döneminde ekonomiye sağladığı desteği geri almakta olduğunu anlatan Williams, "Bizim yaptığımızın büyük bölümü faiz oranlarını daha normal, hafif şekilde sınırlayıcı duruşa getirmek" diye konuştu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook da Midwest Economics Association tarafından Clevelan'dan düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bankacılık sektöründeki kargaşanın bu yıl ekonomik büüme için bir ters rüzgar oluşturabileceğini, gelecekteki faiz artırımlarının gelen verilerin gücüne bağlı olacağını anlattı.

Cook, "Eer daha sıkı finansal şartlar ekonomiyi frenler ise, federal fon faizleri için uygun patika daha düşük olabilir" dedi.