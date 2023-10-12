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Fed üyesinden dikkat çeken faiz açıklaması

Boston Fed Başkanı Susan Collins, ABD Merkez Bankası(Fed) faiz artış döngüsünün etkisinin hâlâ ekonomi üzerinde tam olarak hissedilmediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 08:54

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 08:54

Wellesley College'da düzenlenen bir etkinlikte izleyicilerin sorularına yanıt veren Boston Fed Başkanı Susan Collins, "Bugüne kadar faiz artışlarının tüm etkilerini gördüğümüzü sanmıyorum." dedi.

Şu anda Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefini değiştirmesinin bir anlamı olmadığını belirten Collins, "Eğer şu anda enflasyonla mücadelenin ortasındaysak, bana göre bu, değişiklik yapılacak bir zaman değil." şeklinde konuştu.

Collins, verilerin gerektirmesi durumunda ABD Merkez Bankası'nın(Fed) enflasyonu normal düzeyine döndürmeyi amaçlayan faiz artırımlarıyla işinin bitmemiş olabileceğini söyledi.

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