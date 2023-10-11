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Fed üyesinden enflasyonla mücadele mesajı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu yüzde 2'lik hedefine indirme konusundaki kararlılığını yineledi ancak ekonomik görünüm ya da para politikası için izlenecek en iyi acil rota konusundaki görüşleri hakkında yorum yapmadı.

Oluşturma Tarihi 11 Ekim 2023 09:05

Son Güncelleme Tarihi 11 Ekim 2023 09:05

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada "Fiyat istikrarı Fed'in birincil sorumluluğu. Bu nedenle enflasyonu düşürmeye yönelik güçlü adımlar attık ve hedefimize ulaşmak için işimizin başında kalacağız" dedi.

Waller, "Enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek için gereken uygun para politikası tepkisini değerlendirirken, politika kuralları literatürünün bulgularından yararlanmayı faydalı buluyorum. Bu bulgular arasında, enflasyonun hedeften sapmasının federal fon oranının bire birinden daha fazla bir tepki ile karşılanması gerektiği şeklindeki 'Taylor ilkesi' kavramı da yer almaktadır - bu tepki, politika sıkılaştırmalarında reel faiz oranının artırılmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır" diye konuştu.

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