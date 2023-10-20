Fed üyesinden para politikası açıklaması

New York Üniversitesi Para Piyasacıları toplantısında konuşan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, kısmen para politikasındaki sıkılaşmayı yansıtan finansal koşullarda arzu edilen sıkılaşmaya atıfta bulunarak, faiz oranlarını yeniden yükseltme ya da sabit tutma kararını vermek zorunda kalmadan önce "biraz zamanımız var" dedi.

Logan, enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedildiğini kabul etmekle birlikte, fiyat baskılarının Fed'in %2'lik hedefine doğru azaldığından emin olmadığını belirtti. Hala güçlü olan istihdam piyasasının Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için daha da zayıflaması gerekebileceğini söyledi.

Fed'in bir sonraki politika toplantısı 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve finansal piyasalar, yetkililerin yine faizleri artırmaktan kaçınacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyorlar.

"Benim odak noktam fiyat istikrarı ve görevimizi yerine getirmek için daha fazla sıkılaştırmanın gerekip gerekmeyeceği" diye konuşan Logan, getirilerdeki artışın ne kadarının piyasaların daha güçlü bir ekonomik görünüme uyum sağladığını ya da risk almak için daha büyük bir ödeme ihtiyacına uyum sağlayıp sağlamadıklarını anlamaya çalışırken, piyasaların para politikası üzerindeki baskıyı bir miktar azaltmasının mümkün olduğunu da vurguladı.

Logan, daha sıkı finansal koşulların kalıcı olması halinde "bu durum daha fazla artış ihtiyacını bir miktar azaltabilir" dedi.