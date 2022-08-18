Fed uzmanları tarafından Fed'in elinde tuttuğu 8 trilyon doları aşan büyüklükteki tahvil portföyünden net gelirinin önümüzdeki aylarda negatife dönmesini bekledikleri ifade edildi.

26-27 Temmuz'da yapılan FOMC toplantısına sunulan raporda, net getirinin negatife dönmesinin FOMC'nin yönettiği para politikasının uygulanmasını etkilemeyeceği savunuldu.

Fed, elindeki tahvil portföyünden eld ettiği geliri her yıl Hazine'ye aktarıyor. Geçtiğimiz yıl Hazine'ye 109 milyar dolar gönderen Fed, 2020 yılında 86,9 milyar dolar ve 2019'da 55 milyar dolar aktarmıştı.