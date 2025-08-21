CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ‘mortgage dolandırıcılığı’ iddiasıyla kendisine yönelik yapılan istifa çağrılarına cevap verdi.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2025 09:35

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yaptı. Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu belirten Cook, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok" dedi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını kaydeden Cook, bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar FOMC toplantı tutanaklarına odaklandı 20 Ağustos 2025 08:59
Çin Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi Çin Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ağustos 2025 08:58
Bessent’e göre Çin ile mevcut ticaret durumu oldukça iyi işliyor Bessent'e göre Çin ile mevcut ticaret durumu "oldukça iyi işliyor" 20 Ağustos 2025 08:56
Japonya’nın ihracatı düşüş kaydetti Japonya'nın ihracatı düşüş kaydetti 20 Ağustos 2025 08:53
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 19 Ağustos 2025 16:44
ABD’de konut başlangıçları temmuzda arttı ABD'de konut başlangıçları temmuzda arttı 19 Ağustos 2025 15:53
Fon yatırımlarının portföy değeri yıllık bazda 2 katına çıktı Fon yatırımlarının portföy değeri yıllık bazda 2 katına çıktı 19 Ağustos 2025 11:12
Piyasalar Trump-Zelenskiy görüşmesinin ardından karışık seyrediyor Piyasalar Trump-Zelenskiy görüşmesinin ardından karışık seyrediyor 19 Ağustos 2025 09:07
Japonya, şirketlerin yurt dışı yatırımlarını destekleyecek Japonya, şirketlerin yurt dışı yatırımlarını destekleyecek 19 Ağustos 2025 08:54
ABD’de konut inşaatçılarının güven endeksi geriledi ABD'de konut inşaatçılarının güven endeksi geriledi 19 Ağustos 2025 08:52
S&P, ABD’nin kredi notunu teyit etti S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti 19 Ağustos 2025 08:35
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya çıktı 18 Ağustos 2025 16:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler