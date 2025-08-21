Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına yanıt

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yaptı. Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu belirten Cook, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok" dedi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını kaydeden Cook, bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını bildirdi.