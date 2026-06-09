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Fed'de faiz artışı endişesi güçleniyor: Citadel'den enflasyon ve yapay zeka uyarısı

Küresel piyasalarda enflasyon görünümüne ilişkin endişeler sürerken, Citadel Securities, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha erken bir tarihte faiz artırmak zorunda kalabileceği riskine dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 09 Haziran 2026 09:19

Citadel Securities EMEA Sabit Getirili Menkul Kıymetler Satış Başkanı Nohshad Shah tarafından yatırımcılara gönderilen notta, yapay zeka yatırımlarındaki güçlü büyüme, enerji piyasalarındaki sıkı görünüm ve iş gücü piyasasının dayanıklılığının hem ekonomik büyüme hem de enflasyon açısından yukarı yönlü baskıları artırdığı belirtildi.

Shah, mevcut ekonomik koşulların Fed'in bir sonraki politika adımının faiz indirimi yerine faiz artışı olabileceğine işaret ettiğini belirterek, bu hamlenin beklenenden daha kısa sürede gündeme gelebileceğini ifade etti.

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri de piyasalarda faiz artışı beklentilerini destekledi. Verilerin ardından yatırımcılar, Fed'in yıl sonuna kadar politika faizini 25 baz puan yükseltebileceği ihtimalini daha güçlü fiyatlamaya başladı. Eylül ayında olası bir faiz artışına yönelik beklentilerin ise yüzde 50 seviyesine ulaştığı değerlendiriliyor.

İşgücü piyasasının kritik bir dönemece yaklaştığını vurgulayan Shah, düşük işsizlik oranı ve sınırlı işgücü arzının devam ettiği bir ortamda büyümenin hız kazanmasının ücret artışlarını Fed'in enflasyon hedefiyle uyumlu seviyelerin üzerine taşıyabileceğini kaydetti.

Enerji fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Shah, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla arz tarafındaki sorunların azalmasının enflasyon baskılarını tamamen ortadan kaldırmayacağını söyledi. İran kaynaklı gerilim döneminde azalan enerji stoklarının yeniden oluşturulması gerekeceğini belirten Shah, hükümetler ve şirketlerin daha yüksek enerji rezervleri tutma ve tedarik zincirlerini çeşitlendirme eğiliminin maliyetleri artırmaya devam edeceğini ifade etti.

Citadel Securities, yapay zeka alanındaki hızlı yükselişin siyasi alanda da yeni riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Shah, yapay zeka yatırımlarına veya enflasyona karşı geliştirilebilecek politika adımlarının, piyasalarda son dönemde öne çıkan yapay zeka odaklı iyimserliği zayıflatabileceğini ve finansal koşulların daha da sıkılaşmasına yol açabileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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