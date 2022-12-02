Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr, Fed'in 13-14 Aralık'ta gerçekleşecek FOMC toplantısında faiz artırım hızını yavaşlatması taraftarı üyeler arasında yer alacağı sinyalini verdi.

" FAİZ ARTIRIM HIZINI YAVAŞLATMANIN AKILLICA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

American Enterprise Institute tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Barr, "Şu anda yeterince sınırlayıcı bir faiz oranına daha yavaş bir hızlı ulaşabilecek bir noktadayız. Bunu değerlendireceğimizi düşünüyorum. Faiz artırım hızını yavaşlatmanın akıllıca olduğunu düşünüyorum. Bu bize politikayı değiştirmeye başlamak için biraz alan verecek ve faiz oranının ne olması gerektiğini, ne kadar yukarıya gidilmesi ve faizi ne kadar süre o seviyede tutmamız gerektiği konusunda yeniden düşünme imkanı verecek" dedi.

Faiz artırım hızında bir değişikliğin Fed'in enflasyonu aşağı getirme projesinde ciddiyetinde bir değişikliği yansıttığını düşünmenin yanlış olduğunu da vurgulayan Barr, "Faiz oranının uzun bir süre yüksek kalması gerekecek, çünkü enflasyonu yüazsde 2 seviyesine geri getirnmek gerçekten uzun bir süreyi alacak" diye konuştu.