Fed’den faiz artışı sinyali: Enflasyona karşı sıkı para politikası uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Şube Başkanı ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi Neel Kashkari, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarını destekleyen ve "şahin" duruşuyla bilinen Kashkari, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları artırabileceğini ifade etti. Bu gelişmelere bağlı olarak Fed'in, gerek görülmesi halinde bir dizi faiz artışına gidebileceğini söyledi.

Kashkari'nin açıklamaları, küresel enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin para politikası üzerindeki etkilerine dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.