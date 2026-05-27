CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed’den faiz artışı sinyali: Enflasyona karşı sıkı para politikası uyarısı

Fed’den faiz artışı sinyali: Enflasyona karşı sıkı para politikası uyarısı

Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin enflasyonu artırabileceğini ve buna karşılık Fed’in faiz artırımlarına yönelebileceğini söyledi. Açıklama, sıkı para politikasının sürebileceğine işaret ederken piyasaların dikkatini Fed’in olası adımlarına çevirdi.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 10:34

ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Şube Başkanı ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi Neel Kashkari, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarını destekleyen ve "şahin" duruşuyla bilinen Kashkari, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enflasyonist baskıları artırabileceğini ifade etti. Bu gelişmelere bağlı olarak Fed'in, gerek görülmesi halinde bir dizi faiz artışına gidebileceğini söyledi.

Kashkari'nin açıklamaları, küresel enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin para politikası üzerindeki etkilerine dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? 26 Mayıs 2026 10:27
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Mayıs 2026 10:02
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 26 Mayıs 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 26 Mayıs 2026 09:32
ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor 26 Mayıs 2026 08:51
Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde 26 Mayıs 2026 08:49
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 25 Mayıs 2026 16:38
İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı 25 Mayıs 2026 15:30
Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 25 Mayıs 2026 15:00
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 25 Mayıs 2026 14:10
Alman sanayisinde istihdam daralıyor Alman sanayisinde istihdam daralıyor 25 Mayıs 2026 12:27
Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı 25 Mayıs 2026 12:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9077 Değişim 0,0674 Son veri saati:
Düşük 45,8777 Yüksek 45,9451
Açılış
53,4628 Değişim 0,1465 Son veri saati:
Düşük 53,3342 Yüksek 53,4807
Açılış
6.618,4390 Değişim 84,914 Son veri saati:
Düşük 6611,388 Yüksek 6696,302
Açılış
110,9371 Değişim 4,1943 Son veri saati:
Düşük 110,2693 Yüksek 114,4636
Açılış
BİST En Aktif Hisseler