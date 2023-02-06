Morgan Stanley, ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası yaptığı değerlendirmede Fed'den Mart ayındaki FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha beklediğini bildirdi.

Tarım dışı istihdam verisi öncesinde Morgan Stanley, Fed'in Mart ayında faizi yüzde 4,50-4,75 seviyesinde sabit tutacağını öngörüyordu.

Morgan Stanley yaptığı değerlendirmede, "Güçlü tarım dışı istihdam verisi tahminimizi değiştirdi. Mart ayındaki FOMC toplantısına kadar daha fazla veri gelecek, ancak verilerin Fed'in faizleri yeterinci sınırlayıcı bölgeye taşıdığı sinyalini vermek için yetterli zamanları olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Faiz için tepe noktasına yönelik beklentisini yüzde 4,75'ten 4,875'e çıkaran Morgan Stanley, ilk faiz indiriminin Aralık 2023'te geleceği beklentisini ise sürdürdü.