ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin istihdamın beklentilere paralel arttığını, ancak işsizlik oranının yükseldiğini ortaya koyması, yatırımcıların aklını karıştırsa da Fed'in agresif faiz artırımına devam edeceği endişeleri altın fiyatını baskı altında tutuyor.
Analistler, 202-21 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısı öncesinde Fed üyelerinden 75 baz puan faiz artırımına destek yönünde gelecek mesajların altın fiyatını tekrar 1700 dolar/ons seviyesinin altına iteceğini düşünüyorlar.
SPOT ALTIN FİYATI 1713,82 DOLAR/ONS SEVİYESİNDE
Spot altın fiyatı bu sabah Cuma gününe göre yüzde 0,07 artışla 1713,82 dolar/ons seviyesinde.
COMEX'de 30 Ağustos haftasında spekülatörlerin net uzun pozisyonları 9599 kontrat azalarak 20 .in 726 kontrata geriledi.