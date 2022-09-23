Fed'in faiz oranlarını agresif şekilde artırdığı 1990'larda sermaye Asya'dan ABD'ye dönmüş başta Tayland bahtı olmak üzere Asya para birimlerinde çöküş yaşanmış, Asya Finansal Krizi tetiklenmişti.

UBS Global Wealth Management'ın Asya-Pasifik FX ve makro stratejisti Tan Teck Leng, şu anda gelişmekte olan Asya piyasalarının temellerinin daha sağlıklı ve döviz kurlarından kaynaklı baskılara daha iyi dayanabilecek durumda olduğunu savundu.

Tan Teck Leng, "Asya'da yabancıların yerel varlıklardaki pozisyonları 1997'de olduğundan daha az ve herhangi bir sermaye çıkışı bu sefer daha az finansal sıkıntıya ol açar. Şu anda kur rejimlerdi 1997'den çok daha esnek" değerlendirmesini yaptı.