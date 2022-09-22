FED’in faiz kararı işsizlik oranında bir artışa neden olabilir

"KRİPTO PARALAR İÇİN RİSK"

Politika faizinin finansal piyasaları da etkilediğini söyleyen Tufaner, "Faiz artırımı hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklar için oldukça riskli bir durum. Yatırımcıların ellerindeki tasarruflarını hisse senedi ve kripto para yatırımından ziyade yüksek faizli Amerikan tahvillerinde değerlendirme eğilimine girmeleri mümkün. Dolayısıyla, hisse senedi ve kripto para piyasalarında bir geri çekilme kimseyi şaşırtmayacaktır. FED'in politika tutanaklarına bakıldığında, bir değişiklik yok son toplantıyla aynı hedeflere devam ettiği görülüyor. Faiz artırımının 2022 yılı için 200 baz puana tamamlanması beklenebilir. Faiz artırımının uluslararası alandaki etkisi ise tüm ülkeleri ilgilendiren bir durum. Doların güçlenmesi hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından bir risk" dedi.