Reuters tarafından 102 ekonomistin katılımı ile yapılan ankette, katılımcıların 56'sı Mayıs ve Haziran'dan yapılacak FOMC toplantılarında federal fon faizini 50'şer baz puanlık artırımasını beklediklerini ortaya koydular.

Gelecek 1 yılda ABD ekonomisinde resesyon bekleyenlerin oranı yüzde 25 olurken, 2 yıl içinde resesyona girileceğini tahmin edenlerin oranı da yüzde 40'a çıktı.

Katılımcıların AB için 2022 enflasyon tahmini yüzde 6,1'den yüzde 6,8'e çıkarken, 2023 beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 3,0'a ve 2024 tahminleri yüzde 2,2'den yüzde 2,5'e yükseldi.