Global merkez bankalarının, enflasyonda sağlanan gerilemeye karşın Fed'in faiz artırım politikasını takip edecekleri beklentileri bu sabah Asya'da da satışların hakim olmasına yol açtı.

Fed'in fiyat istikrarını sağlamak için ekonomiyi yavaşlatma çabalarına rağmen, ekonomik verilerin ABD ekonomisinin dayanıklı olmaya devam ettiğine işaret etmesi Wall Street'te Dow Jones Sanayi Endeksi'nin günü yüzde 2,06 düşüşle 33129,59 puandan, S&P 500 Endeksi'nin yüzde 2,0 gerileyerek 3997,34 puandan ve Nasdaq Bileşik Endeksi'nin yüzde 2,50 kayıpla 11492,30 puandan tamamlamasına neden oldu.

Wall Street'teki düşüşü takip eden Asya'da Nikkei 2205 endeksi yüzde 1,3, Çin CSI 300 Endeksi yüzde 0,46 ve Şanghay Bileşik ENdeksi yüzde 0,20 aşağıdalar. Hong Kong Hang Seng Endeksi ise yüzde 0,13 artıda.