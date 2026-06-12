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Finans devinden kritik uyarı: Kriz öncesini hatırlatan riskli eğilimler yeniden gündemde

Dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinden Pimco'nun Yatırım Direktörü Dan Ivascyn, finansal piyasalarda uzun süredir endişe yaratmayan bazı eğilimlerin yeniden ortaya çıkmaya başladığını belirterek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2026 09:48

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivascyn, mevcut tabloda sistemik bir risk görmediklerini ancak finans mühendisliği faaliyetlerinin giderek hız kazandığını ve önümüzdeki yıllarda yakından takip edilmesi gereken bir alan haline geldiğini söyledi.

YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLERDE KREDİ NOTU ENDİŞESİ

Ivascyn, derecelendirme kuruluşlarının yapılandırılmış menkul kıymetleri değerlendirirken garanti ve koşullu garanti gibi koruyucu unsurlara fazla ağırlık verebildiğini ifade etti. Bu durumun bazı ürünlerin gerçekte taşıdıkları riskten daha yüksek kredi notları almasına yol açabileceğini belirtti.

Bu tür uygulamaların, 2008 küresel finans krizinden önceki dönemde görülen yaklaşımları anımsattığını vurgulayan Ivascyn, piyasalarda geçmişte kullanılan riskli yöntemlerin yeniden gündeme geldiğine işaret etti.

YAPAY ZEKA VE ENERJİ YATIRIMLARI SERMAYE TALEBİNİ ARTIRIYOR

Pimco'nun değerlendirmesine göre yapay zeka teknolojileri ve enerji altyapısına yönelik yatırımlar için artan finansman ihtiyacı, riskli borçların yatırım yapılabilir seviyedeki finansal ürünlere dönüştürülmesine yönelik girişimlerin hız kazanmasına neden oluyor.

Ivascyn, yatırım yapılabilir kredi notuna sahip varlık üretme isteğinin oldukça güçlü olduğunu belirterek, bu tür yapıların karmaşık ve dikkatle analiz edilmesi gereken işlemler içerdiğini söyledi.

KALDIRAÇLI ETF'LERDE HIZLI BÜYÜME

Ivascyn'in dikkat çektiği bir diğer konu ise kaldıraçlı borsa yatırım fonları (ETF) oldu. Bu ürünlerin yatırımcılara belirli varlıkların günlük performansına iki veya üç kat oranında maruz kalma imkanı sunduğunu hatırlatan Ivascyn, söz konusu fonların piyasada giderek daha fazla yer edinmeye başladığını ifade etti.

Bu alanda kullanılan teminat yapılarının giderek daha karmaşık hale geldiğini belirten deneyimli yatırımcı, agresif büyümenin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

RİSKLER ŞİMDİLİK SINIRLI ANCAK EĞİLİM DİKKAT ÇEKİYOR

Mevcut büyüklüğün henüz finansal sistem açısından alarm verecek seviyede olmadığını söyleyen Ivascyn, buna rağmen piyasalarda daha agresif risk alma eğiliminin güçlendiğini dile getirdi.

Ivascyn, finansal ürünlerde karmaşık yapıların normalleştirilmesine yönelik girişimlerin arttığını belirterek, yatırımcıların önümüzdeki dönemde bu gelişmeleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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