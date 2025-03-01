CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch, Almanya ve İngiltere'nin kredi notlarını teyit etti

Fitch, Almanya ve İngiltere'nin kredi notlarını teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya ve İngiltere'nin kredi notlarının teyit edildiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 01 Mart 2025 10:32

Son Güncelleme Tarihi 01 Mart 2025 10:32

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Almanya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AAA" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın kredi notunun, kişi başına düşen yüksek geliri, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, güçlü kurumsal çerçevesi, yüksek cari işlemler fazlası ve pozitif net uluslararası yatırım pozisyonuyla desteklendiği aktarıldı.

Güçlü yönlerine rağmen Almanya'nın büyüme beklentilerini olumsuz etkileyen bazı yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin salgın sonrası ekonomik performansının, dış şoklar ve yapısal faktörlerin etkisiyle zayıf kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, seçimler ve olası ABD tarifelerine ilişkin belirsizliklerin ekonomik hissiyat üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Almanya ekonomisinin 2025'te yüzde 0,3'lük mütevazı bir büyüme göstermesinin beklendiği ifade edildi.

Kuruluşun açıklamasında, bu belirsizliklerin azalması ve yeni hükümetin büyümeyi destekleyecek önlemleri uygulamaya koymasıyla ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 1'e yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Fitch tarafından yapılan bir diğer açıklamada da İngiltere'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin notunun, yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek bir ekonomiyi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesini, derin sermaye piyasalarını ve bol miktarda finansman esnekliği sağlayan sterlinin uluslararası rezerv para statüsünü yansıttığı aktarıldı.

Ülke ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,5'ten yüzde 1,2'ye indirildiği belirtilen açıklamada, bunun düşük tüketici ve iş dünyası güveni, net ihracatın gerilemesi ve soğuyan iş gücü piyasası nedeniyle beklenenden daha düşük gerçekleşen faaliyetlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, para politikasındaki gevşemenin ve yatırımlardaki bir miktar toparlanmanın etkisiyle İngiltere ekonomisinin büyümesinin 2026'da yüzde 1,7'ye çıkacağının öngörüldüğü kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
AB şirketlere yönelik kurallarını basitleştiriyor AB şirketlere yönelik kurallarını basitleştiriyor 26 Şubat 2025 17:12
Rusya Merkez Bankası’ndan Ruble açıklaması Rusya Merkez Bankası'ndan Ruble açıklaması 26 Şubat 2025 16:43
AB 45 milyar avro tasarruf sağlayacak enerji planı hazırladı AB 45 milyar avro tasarruf sağlayacak enerji planı hazırladı 26 Şubat 2025 16:38
Piyasalar gelecek haftada açıklanacak verilere odaklanacak Piyasalar gelecek haftada açıklanacak verilere odaklanacak 26 Şubat 2025 11:15
ABD Temsilciler Meclisi, 10 yılda 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimini öngören bütçe planını onayladı ABD Temsilciler Meclisi, 10 yılda 4,5 trilyon dolarlık vergi indirimini öngören bütçe planını onayladı 26 Şubat 2025 10:55
ABD verileri sonrası Brent petrol yatay seyretti ABD verileri sonrası Brent petrol yatay seyretti 26 Şubat 2025 10:09
ABD Hazine Bakanı harcamaları azaltma sözü verdi ABD Hazine Bakanı harcamaları azaltma sözü verdi 26 Şubat 2025 09:43
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 28 Şubat 2025 09:22
Ons altın destek seviyelerinde tutundu Ons altın destek seviyelerinde tutundu 26 Şubat 2025 09:40
Japonya’da Nikkei 225 Endeksi’nin yükselmesi öngörülüyor Japonya'da Nikkei 225 Endeksi'nin yükselmesi öngörülüyor 26 Şubat 2025 09:38
Japonya’da çekirdek enflasyon son 10 ayın zirvesinde Japonya'da çekirdek enflasyon son 10 ayın zirvesinde 26 Şubat 2025 09:34
Açığa satış işlemlerinde bugün yukarı adım kuralı uygulanacak Açığa satış işlemlerinde bugün "yukarı adım kuralı" uygulanacak 24 Şubat 2025 09:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler