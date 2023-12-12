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Fitch Avrupa konut piyasasında fiyat artışı bekliyor

Fitch Ratings, Avrupa konut piyasaları görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buna göre 2024 yılında ılımlı bir fiyat artışının görülmesinin beklendiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2023 15:42

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2023 15:42

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa konut piyasalarının çoğunda 2024 yılında ılımlı bir fiyat artışının görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere'de konut fiyatlarının gelecek yıl dengelenmesinin beklendiği, Almanya'da ise konut fiyatlarının yüzde 1-3 arasında yükseliş göstermesinin öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, gelecek yıl konut fiyatlarının Danimarka'da yüzde 1 ila 3, İtalya ve İspanya'da ise yüzde 0,2 ile 2 arasında artış kaydetmesinin tahmin edildiği belirtildi.

Hollanda'da konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 3 ila 5 arasında artmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Fransa'da ise gelecek yıl konut fiyatlarının yüzde 2 ile 4 arasında düşüş kaydetmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Avrupa'da konut kredisi faiz oranlarının gelecek yıl içerisinde nispeten daha düşük seviyede olmasının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İngiltere'de 2024 yılında yaklaşık 165 milyar sterlin hacminde konut kredisinin yeni faiz oranları ile güncelleneceği kaydedildi.

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