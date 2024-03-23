CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch İngiltere’nin not görünümünü revize etti

Fitch İngiltere’nin not görünümünü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2024 11:33

Son Güncelleme Tarihi 23 Mart 2024 11:33

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rating tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği bildirildi.

Fitch'in Ekim 2022'de ülkenin not görünümünü "negatif" olarak revize etmesinden bu yana ekonomik politika risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2025'in sonundan itibaren genel olarak istikrarlı olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun düşük enerji fiyatlarına bağlı olarak belirgin şekilde yavaşladığı, ancak çekirdek ve hizmet enflasyonunun nispeten yüksek kalmaya devam ettiği ve bunun da kısmen hala sıkı olan iş gücü piyasasının yansıması olduğu aktarıldı.

Fitch'in açıklamasında, devam eden hizmet enflasyonu ve güçlü ücret artışı nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimine başlama zamanlaması konusunda temkinli davranmasının ve faiz oranlarının kademeli olarak 2024 sonunda yüzde 4,5'e ve 2025 sonunda yüzde 3,5'e düşürülmesinin beklendiği ifade edildi.

Ülke ekonomisinin büyüme oranının ise 2023'te önemli ölçüde yavaşlayarak yüzde 0,1'e gerilediği belirtilen açıklamada, ekonomide bu yıl da neredeyse durgunluk yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Büyüme oranının 2025'te ise yüzde 1,7'ye çıkacağı tahmin edildi.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Mart 2024 13:27
İngilizler mali durumları konusunda daha olumlu İngilizler mali durumları konusunda daha olumlu 22 Mart 2024 08:44
ABD Adalet Bakanlığı Apple’ a dava açtı ABD Adalet Bakanlığı Apple' a dava açtı 22 Mart 2024 08:40
Japonya’da kura müdahale tartışmaları sürüyor Japonya'da kura müdahale tartışmaları sürüyor 22 Mart 2024 08:47
Wall Street günü rekorla kapattı Wall Street günü rekorla kapattı 22 Mart 2024 08:37
FTX ABD’ye yapması gereken ödemeyi düşürmeye çalışıyor FTX ABD'ye yapması gereken ödemeyi düşürmeye çalışıyor 22 Mart 2024 08:32
BoE Başkanı Bailey’den piyasalara faiz mesajı BoE Başkanı Bailey'den piyasalara faiz mesajı 22 Mart 2024 08:27
ABD’nin cari açığı 2023’te geriledi ABD'nin cari açığı 2023'te geriledi 21 Mart 2024 16:23
Beklentilerin altında: ABD’de işsizlik maaşı başvuru sayısı belli oldu Beklentilerin altında: ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı belli oldu 21 Mart 2024 16:08
Bundesbank, Alman ekonomisinde resesyon bekliyor Bundesbank, Alman ekonomisinde resesyon bekliyor 21 Mart 2024 16:05
Merkez Bankası rezervleri 127,9 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 127,9 milyar dolar oldu 21 Mart 2024 15:42
TCMB faiz kararının ardından CDS primi geriledi TCMB faiz kararının ardından CDS primi geriledi 21 Mart 2024 15:39
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
999,70
%-0,0305
DOLAR
996,81
%-0,3195
BORSA
992,98
%-0,7022
EURO
992,35
%-0,7655
ALTIN
1.130,96
%13,0961
DOLAR
1.032,03
%3,2032
BORSA
1.128,67
%12,8672
EURO
1.146,98
%14,6978
ALTIN
1.142,01
%14,201
DOLAR
974,79
%-2,5213
BORSA
1.157,12
%15,7119
EURO
1.215,00
%21,5
ALTIN
1.749,80
%74,98
DOLAR
1.821,91
%82,1914
BORSA
1.788,06
%78,8063
EURO
2.052,71
%105,2706
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler