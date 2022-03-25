Fitch Ratings Japonya'nın kredi notu görünümünü, Japon hükümetinin orta vadede kamu borç rasyosunda istikrarı sağlayacağına yönelik artan güveni yansıtacak şekilde yukarı yönlü revize etti.

"COVİD-19 ETKİSİ YAVAŞ YAVAŞ KALKIYOR"

COVID-19 salgınının makroekonomik ve mali görünüm üzerindeki etkisinin de yavaş yavaş ortadan kalkmakta olduğunu belirten Fitch Ratings, Japonya'nın kredi notunu "A" olarak teyit ederken, görünümü "negatif"ten "durağan'a yükseltti.

Fitch Ratings, 2021 yılında yüzde 1,7 büyüyen Japon ekonomisi için 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 2,4 ve yüzde 1,8 olarak ortaya koydu. Gevşek mali politikanın, tüketimde toparlanmanın ve tedarik zinciri sıkıntılarının hafiflemesinin büyümeyi desteklediğini savundu.