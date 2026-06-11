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Fitch’ten küresel denizcilik sektörüne güven oyu: 2026 görünümü nötre yükseltildi

Fitch Ratings, küresel denizcilik sektörüne ilişkin 2026 yılı görünümünü "kötüleşen" seviyesinden "nötr" seviyesine yükseltti.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2026 15:00

Fitch Ratings, bu revizyonun arkasındaki temel etkenin, devam eden savaşın küresel ticaret rotalarında yarattığı değişim ve alternatif tedarikçi arayışlarının hız kazanması olduğunu açıkladı.

Fitch'in değerlendirmesine göre, özellikle ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığında alternatif güzergâhların daha fazla tercih edilmesi, taşınan yük miktarı ile mesafenin birlikte değerlendirildiği ton-mil talebini artırdı. Bu gelişme, tanker piyasasında navlun ücretlerinin önemli ölçüde yükselmesine katkı sağladı.

Konteyner taşımacılığı segmentinin de yükselen navlun oranlarından belirli ölçüde fayda sağladığını belirten kuruluş, buna rağmen söz konusu gelişmenin İran kaynaklı gerilim öncesinde 2026 yılı için öngörülen kârlılık düşüşünü tamamen telafi etmeyeceğini ifade etti. Fitch, artan gelirlerin kâr marjlarındaki gerilemeyi yalnızca sınırlı ölçüde azaltacağını vurguladı.

Öte yandan, savaşla doğrudan bağlantılı olmayan kuru yük taşımacılığı sektörünün de 2026 yılında güçlenen talep ve yükselen navlun fiyatlarından olumlu etkilenmesi bekleniyor. Fitch'e göre bu iyileşme özellikle Capesize sınıfı büyük yük gemilerinde daha belirgin şekilde hissedilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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