Fitch’ten küresel ekonomi uyarısı: Kamu maliyesi görünümü 'kötüleşen'e çevrildi

Fitch Ratings, söz konusu jeopolitik gerilimin küresel büyümeyi yavaşlatabileceğini, enflasyonu ve tahvil getirilerini yukarı çekebileceğini ve genel risk ortamını artırabileceğini öngörüyor. Buna karşın, küresel ekonominin son dönemde gösterdiği dayanıklılık ve görece güçlü finansman koşullarının olası olumsuz etkileri kısmen sınırlayabileceği ifade edildi.

Kurum ayrıca çatışmanın yayılma etkilerini dikkate alarak beş farklı bölgesel kamu maliyesi görünümünü de "kötüleşen" seviyesine çekti.

Öte yandan Fitch, Büyük Çin bölgesini diğer bölgelerden ayrıştırarak görünümünü yukarı yönlü revize eden tek bölge olarak öne çıkardı. Bölgenin güçlü ihracat performansı, büyümeyi destekleyen temel unsur olurken, deflasyonist baskıların da zayıflamaya başladığı belirtildi.

Raporda ayrıca Büyük Çin'in yüksek ham petrol stokları, güçlü rafineri kapasitesi ve çeşitlendirilmiş enerji kaynakları sayesinde enerji şoklarına karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğu vurgulandı. Bu nedenlerle bölgenin görünümü "nötr" seviyeye yükseltildi.