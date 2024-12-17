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Fransa büyüme tahminini %0,9'a düşürdü

Fransa Merkez Bankası, 2025 yılı büyüme tahminini %0,9'a düşürdü.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2024 09:16

Son Güncelleme Tarihi 17 Aralık 2024 09:16

Fransa Merkez Bankası, 2025 yılına ilişkin büyüme tahminini hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomik görünüm için "artan belirsizlikler" olduğu gerekçesiyle aşağı yönlü revize etti.

Fransa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için büyüme tahmini %1,2'den %0,9'a çekildi.

Revizyon, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, geçtiğimiz cuma günü Fransa'nın kredi notunu düşürmesinin ardından geldi. Moody's'in Ülkede aylarca süren siyasi kriz ve bütçe çıkmazının ardından Fransa'nın kredi notunu "Aa3" seviyesine çekti.

Banka ayrıca 2026 tahminini 0,2 puan aşağı indirdi ve %1,3'e olarak belirledi. 2027 yılı için de tahmin aynı seviyede yapıldı.

Banka, 2024 için tahminini, dördüncü çeyrekte sıfır büyümeye dayanarak 2023'teki gibi %1,1 olarak korudu.

Fransa Merkez Bankası İstatistik, Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Olivier Garnier, yeni makroekonomik tahminlerin "ulusal ve uluslararası artan belirsizlik bağlamında" yapıldığını açıkladı.

Merkez Bankası, kamu açığının gelecek yıl GSYH'nın %5,0 ila %5,5'i arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Banka, AB'ye ulumlu enflasyonun bu yıl %2,4, ardından 2025'te %1,6, 2026'da %1,7 ve 2027'de %1,9 olacağını öngördü.

Fransa'daki işsizlik oranının 2025 ve 2026'da zirveye ulaşması, ancak %8'in altında kalması ve "faaliyetlerdeki toparlanmanın ardından tekrar düşmesi" bekleniyor.

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