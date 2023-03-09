Fransa Merkez bankası, Ülke ekonomisinin 2022'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 0,1 genişledikten sonra 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 0,1 civarında büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Fransa Merkez Bankası tarafından düzenlenen aylık İş Duyarlılığı Anketi sonuçlarına göre, ankete katılan şirketler, Şubat ayındaki faaliyetin sanayi sektörü ve hizmetlerde Ocak ayına göre daha güçlü olduğunu ve inşaat sektöründe genel olarak istikrarlı görünüm sergilendiğini bildirdi.

Merkez Bankası, Mart ayında şirketlerin hizmetler ve sanayi sektöründe daha fazla iyileşme beklediğini ancak inşaat sektöründe hafif bir düşüş görülebileceğini belirtti.

Ankete göre, inşaat sektöründeki tedarik zinciri sorunları keskin bir şekilde azaldı ve Ocak ayındaki yüzde 31'e karşılık Şubat ayında şirketlerin yalnızca yüzde 24'ü bu konudan bahsetti. Sanayi sektöründe durum istikrara kavuştu.

Üç şirketten birinin Şubat ayında fiyatları artırdığını bildirdiği tarım-gıda sektörü dışında, şirketler Mart ayında inşaat, hizmetler ve sanayi sektörlerinde satış fiyatlarının daha da düşmesini bekliyor.

Merkez Bankası, personel sorunu yaşayan firma sayısının dört ay üst üste düştükten sonra Şubat ayında yüzde 52 ile yüksek kaldığını belirtti.