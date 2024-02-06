Fransa Maliye Bakanı: Tüketiciler gıda için %2 - %3 daha fazla ödeyecek

Maliye Bakanı Bruno Le Maire'e göre, Fransa'da üreticiler ve perakendeciler arasındaki yıllık müzakerelerin ardından tüketiciler gıda için %2-%3 daha fazla ödeyecek.

Le Maire, France 5 TV'de yaptığı açıklamada makarna, kahve, şeker, yağ ve tahıl gibi gıdaları örnek göstererek fiyatların ortalama olarak daha yüksek olacağını ancak önümüzdeki günlerde ürünlerin yaklaşık dörtte birinin 31 Ocak'ta görüşmelerin sona ermesinden önceki seviyelerine kıyasla düşeceğini söyledi.

Fransa'da gıda fiyatları her yılın başında müzakere ediliyor. 2018 tarihli bir yasa, perakende şirketlerinin çiftçilerin zararına satış yapmamalarını sağlamak için üretim maliyetlerini dikkate almalarını gerektiriyor. Bu yılki görüşmeler, çiftçilerin artan maliyetler, sıkı düzenlemeler ve ucuz ithalat nedeniyle yaptıkları protestoların ardından yaşanan gerginliğin ortasında gerçekleşti.