Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Rusya'dan boru hattı ile alınan doğal gaza fiyat sınırı uygulanması fikrine Fransa'nın destek verdiğini söyledi.

FRANSA BÖYLE BİR TEDBİRİ DESTEKLEYECEK

Macron düzenlediği basın toplantısında, "Eğer AB Komisyonu, Rusya'dan boru hattı ile alınan doğal gaza bir fiyat sınırı getirilmesini önerir ise, Fransa böyle bir tedbiri destekleyecek" diye konuştu.

AB Komisyonu dün yaptığı açıklamada, Rusya'ya yeni yaptırım paketi çerçevesinde Rusya'dan boru hattı ile alınan gaza bir fiyat sınırı getirilmesini önerebileceğini ifade etmişti.