Avrupa Merkez Bankası(ECB) Politika Yapıcısı Üyesi Francois Villeroy de Galhau, enflasyonun Fransa ve Avrupa'da gelecek yılın ilk yarısında zirveye ulaşması gerektiğini söyledi.
Fransa ve Avrupa'da enflasyon 2023'de zirveye ulaşacak
Avrupa Merkez Bankası(ECB) Politika Yapıcısı Üyesi Francois Villeroy de Galhau, "Enflasyonun yerleşmesine izin vermek söz konusu değil, bu bir ekonomi hastalığı; enflasyon Fransa`da ve Avrupa`da önümüzdeki yılın ilk yarısında zirve yapmalı" dedi.
France 5 televizyonuna açıklamalarda bulunan Villeroy, "Enflasyonun yerleşmesine izin vermek söz konusu değil, bu bir ekonomi hastalığı; enflasyon Fransa'da ve Avrupa'da önümüzdeki yılın ilk yarısında zirve yapmalı" dedi.
Aynı zamanda Fransız Merkez Bankası'nın da başkanı olan Villeroy, enflasyonun iki veya üç yıl sonra ECB'nin hedefi olan yüzde 2'ye geri dönmesi gerektiğini söyledi.
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