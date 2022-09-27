Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, hükümet, 51,7 milyar avro maliyetindeki 6 yeni nesil EPR2 nükleer reaktörün temellerini Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun son 5 yıllık döneminin bitiminden önce atacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞİ HIZLANDIRMAK İSTENİYOR

Enerji sıkıntısını gidermek için bir yandan güneş ve açık deniz rüzgar santralleri inşa eden Fransa, Macron'un iklim yasası kapsamında vadettiği 8 yeni nesil nükleer santral inşa ederek yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak istiyor.

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, yeni nesil reaktörlerin mevcut nükleer reaktörlerin olduğu sahalarda kurulacağını belirtti.

Pannier-Runacher bu adımın zaman kazanmak adına alınan bir önlem olduğunu ifade etti.

Le Figaro gazetesi yeni nesil reaktörlerin 2035 öncesinde faaliyete geçebileceğini aktardı.