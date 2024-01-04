CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fransa'da enflasyon Aralık ayında hızlandı

Fransa'da enflasyon Aralık ayında hızlandı

Fransa'da enflasyon, hizmet fiyatlarının daha hızlı artması ve hükümetin hane halkına verdiği desteği azaltmasının ardından enerji maliyetlerinin yükselmesiyle yükseldi.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 11:12

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 11:12

Fransa'da Aralık ayında yıllık enflasyon %4,1 ile Kasım ayındaki %3,9'luk oranın üzerinde gerçekleşti.

Fransa'da enerji fiyatları Aralık ayında %5,6 yükseldi. Bir önceki ay artış yüzde 3,1 olmuştu,

Hizmet enflasyonundaki hızlanma, çekirdek, yurtiçi fiyat baskılarının daha iyi bir göstergesi olduğu için politika yapıcılar için daha fazla endişe kaynağı olacaktır.

Fransa ulusal istatistik ajansı Insee, yılın son ayında, esas olarak ulaştırma sektörüne bağlı olarak hizmet enflasyonunun 3,1'e yükseldiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Türk silah üreticisi ihracat hedefini 12’den vurdu Türk silah üreticisi ihracat hedefini 12'den vurdu 03 Ocak 2024 11:23
Petrol fiyatları yukarı yönlü destekliyor Petrol fiyatları yukarı yönlü destekliyor 03 Ocak 2024 10:26
IMF Başkanı: Amerikalılar düşen enflasyonla birlikte ekonomi için neşelenmeliler IMF Başkanı: Amerikalılar düşen enflasyonla birlikte ekonomi için neşelenmeliler 03 Ocak 2024 09:35
ABD LNG ihracatında ilk sıraya yükseldi ABD LNG ihracatında ilk sıraya yükseldi 03 Ocak 2024 09:32
JPMorgan hisseleri dün rekor seviyeye yükseldi JPMorgan hisseleri dün rekor seviyeye yükseldi 03 Ocak 2024 09:29
Avustralya’da konut değerleri ılımlı arttı Avustralya'da konut değerleri ılımlı arttı 03 Ocak 2024 09:27
ABD’de federal hükümetin borcu 34 trilyon dolara ulaştı ABD'de federal hükümetin borcu 34 trilyon dolara ulaştı 03 Ocak 2024 09:25
OPEC+ İzleme Komitesi’nin Şubat’ta toplanması bekleniyor OPEC+ İzleme Komitesi'nin Şubat'ta toplanması bekleniyor 03 Ocak 2024 09:18
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 03 Ocak 2024 13:48
Husiler dün Kızıldeniz’e 2 füze fırlattı Husiler dün Kızıldeniz'e 2 füze fırlattı 03 Ocak 2024 09:05
Petrol fiyatları arz kesintilerine rağmen düşüş kaydetti Petrol fiyatları arz kesintilerine rağmen düşüş kaydetti 03 Ocak 2024 11:14
EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 3 formül masada: SSK, Bağ-Kur kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 3 formül masada: SSK, Bağ-Kur kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 02 Ocak 2024 18:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,22
%0,7218
DOLAR
1.004,61
%0,4608
EURO
1.004,19
%0,4191
ALTIN
1.002,86
%0,286
BORSA
1.036,63
%3,6628
DOLAR
1.044,06
%4,4061
EURO
1.011,18
%1,1181
ALTIN
1.023,80
%2,38
BORSA
1.046,76
%4,6755
DOLAR
1.070,38
%7,0376
EURO
1.071,15
%7,115
ALTIN
926,11
%-7,3886
BORSA
1.603,85
%60,3849
DOLAR
1.654,02
%65,4021
EURO
1.809,68
%80,9675
ALTIN
1.321,10
%32,1096
BORSA
BİST En Aktif Hisseler