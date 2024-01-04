Fransa'da enflasyon Aralık ayında hızlandı

Fransa'da Aralık ayında yıllık enflasyon %4,1 ile Kasım ayındaki %3,9'luk oranın üzerinde gerçekleşti.

Fransa'da enerji fiyatları Aralık ayında %5,6 yükseldi. Bir önceki ay artış yüzde 3,1 olmuştu,

Hizmet enflasyonundaki hızlanma, çekirdek, yurtiçi fiyat baskılarının daha iyi bir göstergesi olduğu için politika yapıcılar için daha fazla endişe kaynağı olacaktır.

Fransa ulusal istatistik ajansı Insee, yılın son ayında, esas olarak ulaştırma sektörüne bağlı olarak hizmet enflasyonunun 3,1'e yükseldiğini söyledi.