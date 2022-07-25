Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Fransa'daki dükkanlara klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlamaları kuralı getireceklerini söyledi.
Enerji krizi bunu da yaptırdı: Kapıları kapatın ışıkları söndürün!
Avrupa`daki enerji maliyetleri, Rusya`nın Ukrayna`yı işgalinden bu yana hızla artarken Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülke genelinde enerji israfını azaltmaya yönelik önlemler alınacağını duyurdu.
"YÜRÜRLÜLÜKTE OLAN KURALLAR FRANSA GENELİNDE UYGULANACAK"
Fransız Bakan Runacher, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, bazı bölgelerde halihazırda yürürlükte olan bu kuralların Fransa genelinde uygulanacağını duyurdu.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI ENERJİ KRİZİNİ KÖRÜKLEDİ
Avrupa'daki enerji maliyetleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana hızla arttı. Mağazalar, klima kuralını ihlal ettikleri için 750 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.
FRANSIZ BAKAN: KLİMA AÇIKKEN KAPILARI AÇIK BIRAKMAK SAÇMA
Pannier-Runacher yerel radyo istasyonu RMC'ye, klima açıkken kapıları açık bırakmanın "saçma" olduğunu söyledi.
"İKİ KARARNAME ÇIKARILACAK"
Ruacher, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi. Birincisi, şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasağını 01:00 ile 06:00 saatleri arasında genişletilcek. İkincisi, klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açmasını yasaklayacak." dedi.
Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde zaten yürürlükte. Havaalanları ve istasyonlar ise kuraldan muaf.
Fransa aşırı sıcak hava yaşamaya devam ediyor ve klima talebi artıyor.
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