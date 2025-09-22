CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fransa’nın kredi notu düşürüldü

Fransa’nın kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kurumları, uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlık ve kamu maliyesindeki bozulma nedeniyle Fransa'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü.

Oluşturma Tarihi 22 Eylül 2025 15:22

Son Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2025 15:47

Fitch Ratings, 12 Eylül 2025'te Fransa'nın kredi notunu AA−'dan A+'ya indirdi ve görünümü "sabit" olarak korudu. Ardından Morningstar DBRS de 19 Eylül'de Fransa'nın uzun vadeli kredi notunda benzer bir aşağı yönlü revizyon yaptı ve notu "AA (high)" seviyesinden "AA"ya düşürerek görünümü "negatif"den "durağan"a çevirdi.

Morningstar DBRS'den yapılan açıklamada, hükümetin mali durumunu yapısal olarak iyileştirmesi ve borç oranını sürdürülebilir bir şekilde düşürmesi halinde ülkenin kredi notlarının yükseltilebileceği belirtildi.

"NOTUN DÜŞÜRÜLMESİNDE EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN BİRİ ARTAN KAMU AÇIĞI"

Açıklamada, kredi notunu düşürme kararının gerekçeleri arasında siyasi istikrarsızlık başı çekerken parlamento çoğunluğu bulunmayan hükümetin bütçe kısıntısı planları için güvenoyu alamaması gibi gelişmelerin de siyasi riskleri artırdığı belirtildi. Artan kamu açığı ve borç oranında büyüyen sorunlar diğer gerekçeler olarak gösterildi.

Bu arada AB kriterlerinin üzerinde bütçe açığı ve kamu borcuyla karşı karşıya kalan Fransa'da bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın yüzde 5.4 düzeyinde olması bekleniyor. Ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranı da Avro Bölgesi ülkeleri arasında en yüksekler arasında yer alıyor. Kredi notundaki düşüşün, devlet tahvilleri için talep edilen risk primini artırarak ülkenin borçlanma maliyetlerinin yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Hükümetin 2026 bütçesi onaylanmadan önce daha ılımlı mali tedbirler almak zorunda kalacağı öngörülürken Parlamento'daki parçalı yapı, sosyal kesimlerin tepkisi ve muhalefetin baskılarının bu süreci daha da zorlaştıracağı kaydediliyor.

Kamu borcunun GSYH oranının yükselmeye devam etmesi ve bütçe açığının kontrol altına alınamaması durumunda diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da benzer adımlar atma ihtimali bulunuyor.

Fransa'da sosyal harcamalar, emekli maaşı ve işsizlere yapılan ödemeler Avrupa ortalamasının üzerinde bulunuyor. Ülkede işsizler 18 aya kadar, 57 yaşından itibaren ise 27 aya kadar işsizlik maaşı alabiliyor. Fransa'nın kamu borcu, ekonominin büyümesinden daha hızlı artarken Kovid-19 salgını sırasında yaşanan ekonomik yavaşlama ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın etkisiyle daha da kötüleşti.

İlginizi Çekebilir
Dünya Ticaret Örgütü: Yapay zeka küresel ticareti artıracak Dünya Ticaret Örgütü: Yapay zeka küresel ticareti artıracak 17 Eylül 2025 15:07
AB’den İsrail’e yaptırım önerisi: Detaylar belli oldu AB'den İsrail'e yaptırım önerisi: Detaylar belli oldu 17 Eylül 2025 13:34
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları temmuzda arttı Birleşik Krallık'ta konut fiyatları temmuzda arttı 17 Eylül 2025 13:04
İngiltere’de enflasyon sabit kaldı İngiltere'de enflasyon sabit kaldı 17 Eylül 2025 11:27
ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun 17 Eylül 2025 09:46
Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor 17 Eylül 2025 09:36
ABD’de sanayi üretimi ağustosta arttı ABD'de sanayi üretimi ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı 16 Eylül 2025 16:42
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:04
Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız 16 Eylül 2025 13:50
Almanya’da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi Almanya'da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi 16 Eylül 2025 13:44
Avrupa’da saatlik iş gücü maliyeti arttı Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti arttı 16 Eylül 2025 13:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler