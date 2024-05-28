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G20 ülkelerinin ihracatı toparlandı

G20 ülkelerinin ihracatı, 2024 yılının ilk çeyreğinde, önceki üç çeyreğin aksine artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 14:35

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 14:35

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, 2024 yılı ilk çeyreğinde G20 ülkelerinin ihracatında %1,9 artış yaşandı. İhracat 2023 yılının ikinci çeyreğinden başlayarak, üç çeyrek dönem boyunca sırasıyla %2,8, %0,8 ve %0,1 düşüş göstermişti.

İthalatta ise sınırlı düşüş devam etti; 2023 yılının son çeyreğinde %0,1 gerileyen ithalat, bu yıl ilk çeyrekte %0,2 aşağı geldi.

Bölgede ihracat 4 trilyon 593,4 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 547,3 milyar dolar oldu. Bir önceki dönemde ihracat 4 trilyon 508,6 milyar dolar, ithalat 4 trilyon 554,9 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece dış ticaret 46,1 milyar dolar fazla verdi.

G20 ülkelerini, Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avrupa Birliği, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan'dan oluşuyor.

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