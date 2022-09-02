Çin hükümetinin gayrimenkul sektörünü kurtarmak için hızlı şekilde harekete geçeceğini ve gayrimenkul geliştirme şirketlerine ellerindeki inşaatları bitirmeleri için "büyük" fon sağlayacağını öngördüklerini belirten analistleri, bu adımın yılın ikinci yarısında konut satışlarının artmasına ve fiyatların istikrar kazanmasına yardımcı olmasını beklediklerini vurguladılar.

ÇİN HİSSE SENETLERİ YÜZDE 20 GERİLEYEBİLİR

Ancak Çin hükümetinin desteğinin çok küçük kalması ve diğer tedbirlerin de sınırlı olması halinde Çin ekonomisi ve hisse senetleri için daha az iyimser hale geleceklerini belirten analistler, "Gelecek 6-12 ayda Çin hisse senedi endeksleri cari seviyelerden yüzde 20 daha aşağı gelebilirler ve çok daha uzun süre düşük kalabilirler" değerlendirmesini yaptılar.

Morgan Stanley analistlerini stres senaryosuna göre, gayrimenkul sektöründe durumun kötüleştiği bir ortamda Çin'de GSYH büyümesi 2023 yılında yüzde 2'ye gerileyebilir ve 11 milyondan fazla kişi işini kaybedebilir, kentsel işsizlik oranı yüzde 7'nin üzerine çıkabilir.