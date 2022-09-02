Rus doğal gaz devi Gazprom, Avrupa ülkelerinin doğal gaz stokları tamamen dolu olsa bile, bu ülkelerin kış sezonunda güvenli ısınma şartlarını sağlayabileceklerini garantisi olmadığını savundu.
Gazprom: Avrupa'nın kışı sorunsuz atlatacağının garantisi yok
Rus doğal gaz devi Gazprom, Avrupa`nın stokları tam dolu olsa bile kışı sorunsuz atlatacağının garantisi yok ifadelerini belirtti.
"18,2 MİLYAR METREKÜP EK GAZA İHTİYAÇ VAR"
Gazprom, Avrupa'da 2019-2020 kış sezonunun başındaki doğal gaz seviyesine ulaşılması için 18,2 milyar metreküp ek gaza ihtiyaç olduğunu belirtti.
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