Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 8,5 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,9 gerileyerek 300,8 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,8 azalarak 84,8 milyar metreküp oldu.

Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, 10 Eylül'de günlük sevkiyat rekorunun da kırıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin enerji güvenliği açısından güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediğine işaret edildi.