Kansas City Fed Başkanı Esther George yaptığı açıklamada, pandemiden bu yana hanehalklarının hala elinde bulundurduğu yedek tasarruf miktarı göz önüne alındığında, tüketici talebini başarılı bir şekilde azaltmak ve yüksek enflasyonu düşürmek için ABD Merkez Bankası'nın(Fed) faiz oranlarını daha yüksek bir seviyeye çıkarması ve daha uzun süre orada tutması gerekebileceğine işaret etti.