JPMorgan ve S&P Global tarafından ortaklaşa üretilen JPMorgan global imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 49,4 puandan 48,8 puana indi. Son üç aydır 50 puan eşiğinin altında seyreden endeks, böylece son 29 ayın en düşük seviyesine geldi.

Endeksi oluşan verilerin alındığı 31 ülkeden Çin de dahil 23'ünde daralmaya işaret eden PMI okumaları oluştu.

İmalat sektörü üretim endeksi 48,7 puandan 47,8 puana inerken, yeni siparişler endeksi 46,9 puandan 46,8 puana geriledi. Yeni ihracat siparişleri ise 46,2 seviyesinde kaldı.