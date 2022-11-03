Goldman Sachs`dan para birimleri için yeni tahmin

Goldman Sachs Group'a göre ABD ekonomisi ile güçlü bağları olan gelişmekte olan piyasaların para birimleri diğerlerinden daha iyi performans gösterecekler.

ABD'nin bir resesyondan kaçınabilmesinin diğer gelişmiş ekonomilere göre daha olası olduğunu ifade eden Goldman Sachs stratejisti Kamakshya Trivedi, ABD dolarının da bir süre için daha güçlenmeye devam edebileceğini vurguladı.

Trivedi, bu durumun ABD ekonomisi ile bağları iyi olan gelişmekte olan ülkelerin, artan faiz oranlarına ve derinleşen küresel daralma korkularının dayanmak için iyi bir konumda olmaları anlamına geldiğini de belirtti.

Goldman Sachs analistleri yatırımcılara ABD'nin büyüme görünümü ile güçlü şekilde bağlantılı gelişmekte olan para birimleri bulmalarını önerirlerken en iyi adayların Meksika pesosu ve Brezilya reali olduğunu ifade ettiler.