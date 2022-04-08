Goldman Sachs Group Inc. ABD'de enflasyonun bu yıl yüzde 4'ün altına inmesini, hisselerde ise yükselişin görece yatay kalmasını bekliyor. Bankanın özel varlık yönetimi eş direktörü Meena Lakdawala-Flynn, "ABD'de enflasyonun şu sıralarda tepe yaptığını düşünüyoruz. 2023'te bir resesyon olması ihtimalinin de arttığı görüşündeyiz" dedi.

Müşterilerinin sağlık, enerji, teknoloji ve gayrimenkul ile bağlantılı yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Lakdawala-Flynn, "Müşterilerimize, hisseler arasından fiyatlama gücü olan ve güçlü marjlara sahip isimleri seçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. Lakdawala-Flynn, kripto para birimleri ile NFT'lere olan ilginin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

FED YETKİLİLERİNDEN YENİ AÇIKLAMA

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de son 40 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyonla mücadele için faiz oranlarının keskin şekilde yükseltilmesinden yana olduğunu belirtti ve mayıs ayında 50 baz puan faiz artırmanın yanı sıra Fed bilançosunun küçültülmeye başlanması çağrısında bulundu.

Bullard, "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yılın ikinci yarısında politika faizinde yüzde 3-yüzde 3,25 bandına ulaşmış olmasını istiyorum" dedi.

Mayıs ayı faiz kararı için peşin hüküm vermek istemediğini ve açıklanacak yeni verileri değerlendireceğini söyleyen Bullard, Fed'in 25 baz puan faiz artırdığı bir önceki FOMC toplantısında da daha yüksek bir artırımdan yana olduğunu kaydetti. Bullard, sıradaki toplantıda da benzer bir tutum sergileyebileceğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise daha güvercin açıklamalarda bulundu. Evans ve Bostic ayrı ayrı açıklamalar yaparak faizi -ekonomi sağlıklı seyretmeye devam ettikçe- Fed yetkililerinin yaklaşık yüzde 2,4 olarak hesapladığı nötr faize çıkarmaktan yana olduklarını ifade ettiler.