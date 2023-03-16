Küçük bankaların karşı karşıya olunan bankacılık krizinde likiditelerini korumak için kredileri geri çağırmalarının kredi verme ortamına yönelik ortaya çıkardığı risklere işaret eden Goldman Sachs, 2023 dördüncü çeyrek için daha önce yüzde 1,5 olan GSYH büyüme beklentisini yüzde 1,2'ye indirdi.

Goldman yaptığı değerlendirmede, federal kuruluşların, regülatörlerin finansal sistemin desteklemek için agresif adımlar atmalarına rağmen bazı bankalarda gerilimin ısrarcı şekilde devam ettiğine de işaret etti.

ABD EKONOMİSİNİN GELECEK 12 AYDA RESESYONA GİRMESİ OLASILIĞINI 10 PUAN YÜKSELTTİ

Goldman Sachs, ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girmesi olasılığına yönelik değerlendirmesini 10 puan artırdı.

Goldman Sachs yayınladığı yatırımcı notunda, küçük ve bölgesel bankalarda yaşanan gerilimin yarattığı ekonomik belirsizlik nedeniyle resesyon olasılığını yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkardığını belirtti.

Banka, ABD ekonomisinde gelecek 12 ayda resesyon yaşanması olasılığını 6 Şubat'ta yüzde 35'ten yüzde 25'e indirmişti.