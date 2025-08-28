CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs: Çin'in yarı iletken harcamaları artacak

Goldman Sachs: Çin'in yarı iletken harcamaları artacak

Goldman Sachs, Çin'in yarı iletken harcamalarının önümüzdeki yıllarda artacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2025 09:07

Goldman Sachs tarafından hazırlanan yeni bir araştırma notuna göre, Çin'in yarı iletken harcamaları önümüzdeki yıllarda artacak ve yıllık sermaye harcamalarının 2030 yılına kadar 43-46 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu, Pekin'in kendi kendine yeterli ve küresel olarak rekabetçi bir çip endüstrisi kurma çabalarını hızlandırmasıyla 2024'te 41 milyar dolarlık güçlü bir yatırımın ardından geliyor.

Goldman Sachs analistleri, yerli firmalar üretim kapasitelerini geliştirmeye ve küresel yarı iletken pazarından daha büyük bir pay almaya çalıştıkça, gelecekteki yatırımların giderek bellek ve gelişmiş düğüm teknolojilerine odaklanacağına inanıyor.

Talebi karşılamak için Çin, gelişmiş çip üretiminde kritik bir bileşen olan ilave 2.261 litografi makinesine ihtiyaç duyabilir ve bu da ekipman ithalatının devam etmesi veya yerli inovasyonun hızlandırılması ihtiyacını vurgulamaktadır.

Şu anda Çinli yarı iletken firmaları küresel pazar payının sadece %7'sini oluşturuyor ve bu da büyüme için önemli bir alan olduğunu gösteriyor. Analistler, artan jeopolitik gerilimlerin ortasında yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltmaya çalışan Çin'de, devlet desteğinin büyük Çinli oyuncuların stratejik yatırımlarıyla birleşerek bu açığı hızla kapatabileceğini söylüyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de konut fiyatlarının artış hızı gerilemeye devam etti ABD'de konut fiyatlarının artış hızı gerilemeye devam etti 26 Ağustos 2025 17:00
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 26 Ağustos 2025 16:54
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Ağustos 2025 16:44
ABD’de dayanıklı mal siparişleri düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü 26 Ağustos 2025 16:24
Borsa, pay endeksleri kural setinde güncelleme yaptı Borsa, pay endeksleri kural setinde güncelleme yaptı 26 Ağustos 2025 09:58
Norveç Varlık Fonu, İsrailli bankalar ve Caterpillar’dan yatırımlarını çekti Norveç Varlık Fonu, İsrailli bankalar ve Caterpillar'dan yatırımlarını çekti 26 Ağustos 2025 09:53
ABD, Japonya ile 550 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuracak ABD, Japonya ile 550 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuracak 26 Ağustos 2025 09:06
İngiltere’de mağaza fiyatları arttı İngiltere'de mağaza fiyatları arttı 26 Ağustos 2025 09:04
Piyasalar Trump’ın açıklamalarının ardından negatif seyrediyor Piyasalar Trump'ın açıklamalarının ardından negatif seyrediyor 26 Ağustos 2025 09:03
Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri ek gümrük vergileri ile tehdit etti Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri ek gümrük vergileri ile tehdit etti 26 Ağustos 2025 09:02
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 25 Ağustos 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı 25 Ağustos 2025 16:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler