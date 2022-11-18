Güney Kore hisse senetleri için de tavsiyesini yükselten Goldman Sachs, bu yıl Asya'da benzerlerinin gerisinde kalan bu iki piyasanın Çin'in COVID-19 sınırlamalarını kaldırmasının ve küresel ortamın iyileşmesi ile birlikte 2023 yılında benzerlerinden daha iyi performans göstereceklerini savundu.

Goldman Sachs stratejistlerdi yazdıkları yatırımcı notunda, "Bölgesel hisse senedi liderliği, Çin piyasalarının toparlanması ile 2022'de güçlenen ASEAN ve Hindistan'dan kuzeye kayabilir ve Güney Kore'nin de toparlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandılar.

Stratejistler, faiz oranları, büyüme ve ABD doları açısından zorlu global ekonomik ortamın 2023'ün ikinci yarısında iyileşebileceğini belirttiler.

MSCI Çin ve CSI 300 endekslerinin gelecek yıl yüzde 16 getiri sağlamasını bekleyen Goldman Sachs stratejistleri, Endonezya için tavsiyelerini "ağırlığını artır"dan "piyasa ağırlığı" seviyesine, Tayland ve Malezya için ise "ağırlığını azalt"a indirdiler.