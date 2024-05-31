Goldman Sachs: Fed enflasyon ile mücadeleden uzaklaşmamalı

Goldman Sachs Group Başkanı John Waldron, Fed'i odak noktasını enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinden uzaklaştırmamaya çağırdı.

"ENFLASYON HALA YAPIŞKAN"

Waldron, "Eğer Fed iseniz, enflasyon ejderhasını öldürmek zorundasınız" dedi. Waldron bir konferansta yaptığı konuşmada, Fed'in yapabileceği en kötü şeyin, ekonomiyi saran yüksek fiyat sarmalını bastırmadan önce zafer ilan etmek olduğunu söyledi.

"Enflasyon açıkça ılımlılaşıyor ama hala yapışkan" diye konuşan Waldron, "Hepimiz bunun sistemde hala var olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.