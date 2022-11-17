Goldman Sachs, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme çabaları çerçevesinde yaptığı artırımlarının federal fon faizini getireceği noktaya ilişkim tahminini yukarı yönlü revize etti.

Federal fon faizinin Mayıs 2023'te tepe yapacağını tahmin eden Goldman Sachs, Fed'den beklediği faiz artırımlarına bir 25 baz puanlık artırım daha ekledi ve federal fon faizinin yüzde 5-5,25 seviyesinde tepe yapacağını öngördü.

Goldman Sachs, Fed'in Aralık ayında 50, Şubat, Mart ve Mayıs aylarında da 25'er baz puanlık artırımlar yapacağı beklentisini ortaya koydu.