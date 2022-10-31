Goldman Sachs CEO'su David Solomon, geçen hafta fiyatlama ve tüketim davranışlarında gerçek bir değişiklik görülmemesi durumunda Fed'in federal fon faizini yüzde 4,50-4,75 seviyesine kadar yükseltebileceğini söylemişti.

Goldman'ın ekonomistleri, yüzde 5,00 seviyesine olan yolculuğun, bu hafta 75 baz puan, Aralık ayında 50 baz puan, Şubat ve Mart aylarında 25'er baz puanlık artışları kapsadığını öngörüyorlar.

Goldman'ın bir önceki tahminine 2023 Mart ayındaki 25 baz puanlık artış öngörüsünün eklenmesine neden olarak, yüksek enflasyon, mali sıkılaştırmanın bitmesi ve reel gelirlerin tırmanması nedeniyle ekonomiyi soğutma ihtiyacı gösterildi.

Fed'in ilk kararı bu hafta Çarşamba günü açıklanacak. Piyasalarda genel beklenti faizde 75 baz puan artış olacağı yönünde oluştu.